Події

11:31 19.02.2022

"Вода Донбасу": Внаслідок обстрілу пошкоджені трансформатори на насосній станції ПДВ, 48 населених пунктів без води

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"Вода Донбасу": Внаслідок обстрілу пошкоджені трансформатори на насосній станції ПДВ, 48 населених пунктів без води

Унаслідок обстрілу в суботу було пошкоджено два трансформатори на станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу (ПДВ), повідомило комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу".

"Зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання населених пунктів - міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, села: Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські №1, №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим)", - повідомляється на сайті КП.

Зазначається, що наразі співробітники КП "Компанія "Вода Донбасу" обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт.

"Фільтрувальні станції Маріуполя переведено на водопостачання зі Старокримського водосховища", - повідомило КП.

Теги: #пошкодження #обстріли #вода_донбасу
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