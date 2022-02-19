Події

11:14 19.02.2022

Зеленський у суботу відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки

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Зеленський у суботу відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки

У суботу президент України Володимир Зеленський відвідає Мюнхен (Німеччина) для участі у щорічній конференції з питань безпеки та проведення переговорів, присвячених актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський зустрінеться, зокрема, з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віцепрезидентом США Камаллою Гарріс, представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами України.

"Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України", - зазначено в повідомленні.

До Києва Зеленський повернеться цього самого дня.

Зазначається, що дискусії на Мюнхенській конференції безпеки у 2022 році будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. "Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України", - наголосили в прес-службі.

Також повідомляється, що ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби.

"У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил", - підсумували в пресслужбі президента.

Теги: #зеленський #мюнхенська_конференція
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