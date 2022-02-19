Події

08:17 19.02.2022

Трюдо обговорив ситуацію на сході України з главою іспанського уряду Санчесом

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Трюдо обговорив ситуацію на сході України з главою іспанського уряду Санчесом

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив ситуацію на сході України з главою іспанського уряду Педро Санчесом, повідомляє сайт канадського уряду.

"Лідери двох країн обговорили ситуацію в Україні та поділилися своїми побоюваннями з приводу агресивних та дестабілізаційних дій Росії в країні та навколо неї. Вони наголосили на важливості дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості та наголосили на спільній прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні.

Трюдо зазначив силу та єдність Альянсу, а також важливість постійної координації та діалогу між союзниками та партнерами. Лідери наголосили, що будь-яке подальше військове вторгнення (РФ – ІФ) в Україну матиме серйозні наслідки, зокрема за рахунок скоординованих санкцій.

Сторони наголосили на важливості майбутнього саміту лідерів Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться в Іспанії у червні 2022 року та обговорили необхідність спільної роботи прогресивних лідерів на захист демократичних цінностей.

 

 

Теги: #канада #лідери #іспанія
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