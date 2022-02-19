Події

08:10 19.02.2022

РФ ще не пізно провести деескалацію біля кордонів України, але у разі вторгнення США готові запровадити жорсткі санкції

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РФ ще не пізно провести деескалацію біля кордонів України, але у разі вторгнення США готові запровадити жорсткі санкції

Президент США Джозеф Байден заявив, що Росії ще не пізно провести деескалацію та обрати шлях дипломатії, проте у разі вторгнення в Україну США готові запровадити жорсткі санкції.

"Захід об'єднаний і рішучий. Ми готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона піде подальшим вторгненням в Україну. Знову хочу нагадати – Росія може обрати шлях дипломатії. Ще не пізно провести деескалацію та повернутися за стіл переговорів", - заявив Байден під час пресконференції з Білого Дому в п'ятницю.

Він зазначив, що досягнуто попередньої домовленості про зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена 24 лютого в ЄС.

"Але якщо Росія вчинить військові дії (агресію проти України – ІФ) до цього, то буде очевидно, що вони зачинили двері перед дипломатією і обрали війну. Вони заплатять за це жорстоку ціну", - сказав він.

 

 

 

Теги: #росія #санкції #україна_сша
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