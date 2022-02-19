Кількість обстрілів російськими найманцями на Донбасі збільшилася до понад 70 разів

Кількість обстрілів російськими найманцями на Донбасі збільшилася до понад 70 разів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 22:00 18 лютого в зоні проведення ООС з тимчасово непідконтрольної території здійснено 71 обстріл по 38 населених пунктах", - сказано у повідомленні у Telegram-каналі пізно ввечері в п'ятницю.

Зокрема, у Луганській області здійснено 24 обстріли по 15 населених пунктах. Зокрема, Болотене - 3, Старий Айдар - 1, Піщане - 3, Нижнє Тепле - 1, Попасна - 2, Троїцьке - 1, Новоолександрівка - 3, Золоте 2 - 1, Лобачеве - 1, Артема - 2, Станиця Луганська - 2, Щастя - 1, Золоте 4 - 1, Лопаскине – 1, Новотошківське - 1.

Водночас, у результаті обстрілів пошкоджено два житлові будинки у с. Артема за адресою вул. Механізаторів, 29; 25 Б. Загиблих, постраждалих немає.

Також у результаті обстрілу, що стався за 800 м до КПВВ "Щастя", уламком пошкоджено фасад адміністративної будівлі 32 ДПРЧ за адресою Щастя, вул. Республіканська 1-а, в результаті чого двоє співробітників отримали травми.

У Донецькій області здійснено 47 обстрілів по 23 населених пунктах (Шуми - 2, Луганське - 9, Старогнатівка - 7, Чермалик - 1, Новогнатівка - 2, Трудівське - 1, Світлодарськ - 1, Нью-Йорк - 2, Південне - 2, Миронівське - 2, Водяне - 1, Верхньоторецьке - 1, Опитне - 1, Глухове - 1, Невельське - 2, Гранітне - 5, Гірник - 1, Красногорівка - 1, Мар’їнка - 1, Новогригорівка - 1, Новотроїцьке -1, Миколаївка – 1, Новоселівка друга - 1).

У результаті обстрілів пошкоджено два житлові будинки у с. Новогнатівка, вул. Молодіжна 1,2.

Також пошкоджено шість житлових будинків у с.Трудівське, вул.Молодіжна, 2, 45, 47, 49 та по вул. Хутірська, 14, 16.

Від ДСНС залучалося сім осіб та дві одиниці техніки (с.Артема, с.Трудівське).