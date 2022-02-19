Блінкен розраховує на переговори з Лавровим у середу

Держсекретар США Ентоні Блінкен прийняв пропозицію російської сторони взяти участь у переговорах із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у середу, заявила у п'ятницю представник Білого дому Джен Псакі.

"Він прийняв пропозицію (про час зустрічі - ІФ), і він взаємодіятиме зі своїм колегою в середу", - сказала вона на брифінгу.

Напередодні представник держдепу США Нед Прайс повідомляв, що Блінкен готовий зустрітися із Лавровим у дати, запропоновані російською стороною.

"Як зазначив держсекретар Блінкен раніше сьогодні у своєму виступі в Раді Безпеки ООН, оскільки ми вважаємо, що єдиним способом розв'язання цієї кризи (ситуація навколо України - ІФ) є дипломатія та діалог, він запропонував зустрітися з міністром закордонних справ Лавровим у Європі наступного тижня ", – написав Прайс у Twitter.

"Російська сторона відповіла, запропонувавши дати для зустрічі на кінець наступного тижня, які ми приймаємо", - йшлося у повідомленні Прайса.

До цього держсекретар США заявляв, що направив у четвер листа главі МЗС РФ із пропозицією провести наступного тижня очну зустріч.

Останнім часом Блінкен і Лавров провели дві телефонні розмови – 12 та 15 лютого.