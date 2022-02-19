19 лютого: Яке сьогодні свято

19 лютого в Україні відзначають День Державного герба, у світі – День китів і День змішування фарб, День запобігання плагіату та День орнітолога, День народження синоптичної карти а також Міжнародний день перетягування каната, у США – День дівчат-ветеранів, на Кубі стартує фестиваль сигар, у Вірменії – День книжок, а в Туркменістані - День прапора. Православна церква вшановує пам'ять мучениць Марфи, Марії та їхнього брата, мученика Лікаріона і пам'ять Святого Вукола. А за народним календарем Жуколи чи Вукол-телятник.

День державного герба

19 лютого в Україні відзначають День Державного герба. 30 років тому, в 1992 році Верховна Рада затвердила тризуб як один із трьох державних символів країни нарівні з гімном і прапором.

Український герб має тисячолітню історію: тризуб був родовим знаком ще князівської династії Київської Русі Рюриковичів. З відродженням української держави тризуб у лютому 1918 року був визнаний офіційним гербом Української Національної Республіки та надрукований на купюрі в 100 карбованців.

За часів СРСР тризуб переслідувався владою, оскільки вважався символом національно-визвольного руху; радянське керівництво називало його "знаком українських націоналістів".

Після проголошення незалежності тризуб проголосили державним символом України. Постановою Верховної Ради від 19 лютого 1992 року було затверджений як Малий герб України та головний елемент Великого герба.

Всесвітній день захисту морських ссавців

Вважається днем захисту не лише китів, а й усіх морських ссавців та інших живих істот, що мешкають у морях та океанах нашої планети. Заснований у 1986 році, саме тоді набув чинності мораторій на китовий промисел, запроваджений Міжнародною китовою комісією (МКК).

Цей мораторій діє і понині, і означає, що у всьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м'ясом заборонені. Наразі промисел китів дозволено виключно для задоволення потреб корінного населення (так званий, аборигенний) та вилучення китів у наукових цілях за спеціальними дозволами урядів-членів МКК.

У цей день:

1861 - Олександр II видав "Маніфест про відміну кріпосного права" в Російській імперії;

1878 — Томас Едісон запатентував фонограф;

1900 - Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат "Самостійна Україна".

1913 - Педро Ласкуран пробув президентом Мексики 45 хвилин: найкоротший термін президентського правління в історії;

1954 - Схвалено Указ Президії Верховної Ради СРСР про передання Кримської області зі складу РСФСР до складу УРСР;

1992 – Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України;

1993 - Англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки;

1999 - У США затримано колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка;

2003 - У Києві відбулася прем'єра фільму "Мамай", який став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна.

Іменини: Марія, Христина, Максим, Іван, Марта, Василь.