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21:46 18.02.2022

У ГУР Міноборони закликали мешканців Донецька не покидати будинків і не користуватися транспортом у зв'язку з загрозою терактів

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У ГУР Міноборони закликали мешканців Донецька не покидати будинків і не користуватися транспортом у зв'язку з загрозою терактів

У Головному управлінні української розвідки при міністерстві оборони України заявили про високу загрозу терактів у Донецьку та закликали мешканців не виходити з будинків і не користуватися громадським транспортом.

"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що військова розвідка України має інформацію про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву", - йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Facebook у п'ятницю ввечері.

Також повідомляється, що такі заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях української держави та створити підстави для обвинувачення України в терактах.

Служба зв'язків із громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з будинків та не користуватися громадським транспортом, наголосили у відомстві.

Теги: #міноборони #заява #теракти
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