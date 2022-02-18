Україна сподівається на засідання ТКГ у суботу

Віцепрем'єр – міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що українська сторона сподівається на проведення позачергового раунду засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у суботу 19 лютого.

"Ми направили пропозицію на проведення засідання ТКГ (18 лютого – ІФ). Але, як ви всі вже бачили, РФ сьогодні відмовилася від участі. Сподіватимемося, що завтра ми все-таки зможемо зібратися в режимі Тристоронньої контактної групи", - заявила Верещук на брифінгу щодо ситуації на Донбасі в Офісі президента України в п'ятницю.