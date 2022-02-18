Події

20:23 18.02.2022

Існує велика загроза подальших провокацій - секретар РНБО України

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Існує велика загроза подальших провокацій - секретар РНБО України

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив про те, що наразі існує велика загроза подальших провокацій з боку представників Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"За нашими даними, на сьогодні є велика загроза того, що представники Російської Федерації, які там (в ОРДЛО – ІФ) перебувають, провокуватимуть у той чи інший спосіб. Вони можуть зробити ті речі, які до наших військових не мають ніякого стосунку. Ми не можемо вгадати, що вони можуть, – або підірвати автобус, в якому перебуватимуть ті люди, яким вони запропонували сьогодні переправитися в Ростов, або вони підриватимуть будинки, або будуть інші речі. Нам це загалом не відомо. Ще раз нагадую - ми до цього не можемо мати ніякого стосунку", - заявив Данілов на брифінгу щодо ситуації на Донбасі в Офісі президента України у п'ятницю.

Теги: #провокації #донбас
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