Жодних наказів про силове звільнення територій ОРДЛО немає і бути не може

Жодних наказів з української сторони про силове звільнення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей не існує, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Сьогодні дві людини заявили щодо евакуації громадян із території Донецької та Луганської областей – нібито наші військові планують нападати на Донецьк і Луганськ для нібито звільнення територій. Я можу вам заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Жодних наказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає", - заявив Данілов на брифінгу щодо ситуації на Донбасі в Офісі президента України.

Далі буде