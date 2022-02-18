Події

20:13 18.02.2022

Жодних наказів про силове звільнення територій ОРДЛО немає і бути не може

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Жодних наказів про силове звільнення територій ОРДЛО немає і бути не може

Жодних наказів з української сторони про силове звільнення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей не існує, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Сьогодні дві людини заявили щодо евакуації громадян із території Донецької та Луганської областей – нібито наші військові планують нападати на Донецьк і Луганськ для нібито звільнення територій. Я можу вам заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Жодних наказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає", - заявив Данілов на брифінгу щодо ситуації на Донбасі в Офісі президента України.

Далі буде

Теги: #звільнення #зсу #ордло
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