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18:28 18.02.2022

Україна хоче, щоб на Донбасі настав мир, ми не плануємо жодних наступів - міністр оборони

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Україна хоче, щоб на Донбасі настав мир, ми не плануємо жодних наступів - міністр оборони

Україна цінує життя кожного громадянина та не планує жодних агресивних дій на Донбасі, командування "Л/ДНР" поширюють неправдиву інформацію та перейшли до відкритого залякування жителів ОРДЛО, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Інформаційний простір наразі наповнений фейками, які розкривають справжні наміри російської сторони. Коли російські маріонетки залякують людей наступом нашої армії і закликають до евакуації, це ще раз доводить - вони бачать Донбас безлюдним. Навпаки. Україна хоче, щоб на Донбасі настав мир, щоб якнайшвидше розпочалося відродження. Бо це наша земля, там живуть наші люди. Ми не плануємо жодних наступів. Тому що це може створити загрозу для наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ми цінуємо кожне життя на відміну від російських військ, які обстрілюють дитячі садки і школи", - наводить слова Резнікова пресслужба Міноборони України.

Міністр зазначив, що вчора російська пропаганда поширила брехню про обстріл Станиці Луганської, а сьогодні - фейк про диверсійні групи, які нібито збиралися влаштувати хімічну атаку у Горлівці.

"Навіть зняли постановочне відео. А самі обстріляли гуманітарну місію ООН на КПВВ в Щасті. Це те, про що неодноразово попереджали ми і наші партнери - російська сторона готує різні інсценування, щоб виправдати свої злочини. Це прояв інформаційної війни. Ще раз звертаюся до громадян - не вірте фейкам і не бійтеся", - заявив міністр.

Він ще раз наголосив, що українська армія готова дати відсіч ворогові, але "діятиме в рамках домовленостей і в жодному разі не створюватиме небезпеки для людей".

Теги: #провокації #міноборони #резніков #агресія_рф #фейки
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