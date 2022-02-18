Радник глави МВС про оголошення евакуації людей з ОРДЛО в РФ: Готуються масштабні провокації з іще більш масованими обстрілами української території

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що оголошення так званими керівниками "Л/ДНР" про масову евакуацію людей на територію РФ свідчать про підготовку масштабної провокації з іще більш масованими обстрілами української території.

"Заяви лідерів терористичних організацій "Л/ДНР" Пушиліна та Пасічника – це, як на мене, остаточна агонія Мінських угод. Про які вибори на окупованих територіях може йтися, якщо вони нахабно брешуть своїм заручникам про неіснуючий наступ Збройних сил України. Судячи з усього, готуються масштабні провокації з іще більш масованими обстрілами української території", - написав Геращенко в Telegram-каналі у п'ятницю.

Також він додав, що"ми відповімо на це правдою, показавши всьому світові, що ЗСУ міцно стоять на своїх позиціях і не мають наміру наступати, підігруючи ворогові".

Раніше ватажки т.зв. ДНР і ЛНР оголосили про масову евакуацію людей на територію Росії "у зв'язку з загостренням ситуації на Донбасі".