Кількість померлих в Україні в 2021 р. зросла до 2020 р. на 15,8%, до 2019 р. - на 22,9% – Держстат

Кількість померлих в Україні у 2021 році становила 714,26 тис., що на 15,8% більше, ніж попереднього року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Згідно з даними статвідомства, кількість померлих в Україні в грудні-2021 становила 64,26 тис., що на 5%, або на 3,4 тис. менше, ніж у грудні-2020.

Як повідомлялося, в січні 2021 року кількість померлих у країні була на 7,7% більше, ніж у січні 2020 року, в лютому – на 9%, у березні – на 34,4%, у квітні – на 48,5%. У травні динаміка уповільнилася до 28,2%, у червні – до 4,3%, після чого в липні-серпні вона навіть стала від'ємною – відповідно 0,9% і 1,1%. Однак у вересні знову було зафіксовано збільшення кількості померлих, щоправда, зовсім невелике – на 0,1%, тоді як у жовтні смертність зросла на 25,8%, а в листопаді - на 38,5%.

Порівняно з попереднім груднем 2019 року в грудні цього року померло на 35,7% більше людей, а загалом за 2021 рік (проти 2019 року) – на 22,9% більше.

Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в грудні-2021 скоротилася на 14% порівняно з груднем-2020 – до 21,1 тис., а загалом за 2021 рік (проти 2020 року) вона знизилася на 7,3% – до 272 тис.

Порівняно з груднем 2019 року народжуваність у грудні цього року скоротилася на 4,2%, а за весь 2021 рік (до 2019 року) – на 11,9%.

Загалом населення України на кінець 2021 року становило 41 млн 167,3 тис. осіб, що на 421 тис., або на 1,01% менше, ніж роком раніше, констатує статслужба. За два роки, за її даними, кількість жителів країни зменшилася на 735 тис., або на 1,75%.