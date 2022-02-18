У столичному ДСНС розповіли, що робити громадянам у разі надзвичайної ситуації

У Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві розповіли громадянам про алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації: про укриття, організацію дітей, інформаційну гігієну, зібраність і правильний збір "тривожної валізки".

У п'ятницю під час онлайн-конференції заступник начальник управління - начальник відділу планування заходів цивільного захисту столичного управління ДСНС Олег Стоволос розповів, що після звуку сирени або оповіщення "Увага всім" слід увімкнути телевізор або радіоприймач, щоб прослухати оголошення.

За його словами, якщо людина перебуває вдома, то треба зачинити вікна, відключити газ, електрику, воду, взяти так звану тривожну валізку та йти до місця укриття. Якщо людина перебуває на вулиці, то, як зазначив Стоволос, необхідно якнайшвидше дістатися найближчої адміністративної будівлі, прослухати оголошення з інструкціями від місцевої влади, вирушити до місця укриття.

Відповідаючи на запитання про те, де в столиці розташовані укриття, начальник відділу сказав: "Це укриття, споруди подвійного призначення... Для укриття громадян, які перебувають у місті, визначено споруди так званого подвійного призначення – станції метрополітену, цокольні підвальні приміщення, підземні переходи, автомобільні паркінги".

За словами Стоволоса, в Києві таких укриттів налічується близько 4,5 тисячі, наразі триває перевірка фонду таких споруд у кожному районі.

Говорячи про те, як громадяни дізнаються про те, що відбувається, і про те, що їм слід робити, якщо буде відсутній зв'язок, він пояснив, що передбачена система оповіщення громадян через гучномовець із залученням автомобілів ДСНС, Національної поліції, "швидкої допомоги", в цьому оповіщенні зазначатиметься також адреса, біля якої слід зібратися.

"У кожному місті та районі є плани евакуації", - додав він.

Щодо т.зв. тривожної валізки, то, за словами представника ДСНС у Києві, це може бути місткий рюкзак, куди необхідно покласти документи в непромокному пакеті, готівкові кошти, банківські картки, ключі від оселі й автомобіля, пристрої зв'язку, радіоприймач, аптечку з медикаментами й ліками, які людина приймає на постійній основі. Також у "тривожну валізку" треба покласти два комплекти одягу, засоби гігієни, воду з розрахунку 1,5-2 літри на людину на день, їжу, що не псується, металевий посуд, сірники, запальничку та нитки з голкою.

У свою чергу начальник відділу психологічного забезпечення київського управління ДСНС Марина Волошин розповіла про необхідність проведення роз'яснювальної роботи з дітьми. Дітям від 3 до 7 років в ігровій формі слід пояснити, що треба слухати й виконувати вказівки дорослих у дитячому садку або школі. В рюкзак для дітей батькам слід покласти воду, печиво, улюблену іграшку, записку із зазначенням імені дитини, телефоном батьків і адресою проживання. За словами Волошина, дітям бажано знати напам'ять контактні телефони батьків, повне ім'я, адресу.

"Найголовніше для батьків - не показувати дітям хвилювання. Будьте терплячі до одних і тих самих запитань від дітей, відповідайте лише на те, про що вас запитують. Також дуже важливий тілесний контакт батьків і дітей", - зазначила вона.

Крім цього, Волошин акцентувала увагу на так званій інформаційній гігієні - читати, дивитися і слухати офіційну інформацію, не користуватися чутками й не піддаватися паніці.