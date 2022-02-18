Глава МЗС Німеччини закликала РФ терміново відвести війська від України
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала РФ терміново відвести війська від України.
"Ми терміново звертаємося до Росії із закликом відвести їхні війська негайно. Ми бачили перші сигнали, знову і знову, і ми бачили, що це відбувалося потягом минулих декілька тижнів. Перші сигнали подавали сподівання, але тепер треба побачити якісь дії, бо російська загроза залишається реальною", - сказала Бербок на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.
Вона наголосила, що ця криза "не українська, це російська криза".
"Якщо буде російський напад на Україну, це матиме величезні наслідки для Росії: фінансові, політичні та економічні", - запевнила Бербок.