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13:54 18.02.2022

В ООС спростували заяви про обстріл населених пунктів із боку ЗСУ

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В ООС спростували заяви про обстріл населених пунктів із боку ЗСУ

Інформація про обстріл населених пунктів Збройними силами України не відповідає дійсності, йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook у п'ятницю.

"Командування Операції об'єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи об'єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Отже, заяви про нібито обстріли населених пунктів із боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант", - наголошують у штабі ООС.

При цьому у повідомленні наголошується, що "противник продовжує пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілі цивільного населення, приховуючи власні підступні дії".

 

Теги: #зсу #обстріли #оос
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