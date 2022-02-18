Події

12:06 18.02.2022

Російські найманці 33 рази обстріляли українські позиції з опівночі

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Російські найманці 33 рази обстріляли українські позиції з опівночі

Російські найманці 33 рази порушили режим припинення вогню на сході України від початку доби станом на 11:00 п'ятниці, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Під час обстрілів противник вів вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 і 120 мм, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП-2 та стрілецької зброї.

"Ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями... Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначають у штабі ООС.

Минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію попрямували 1070 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 970 осіб. Піротехнічні розрахунки Державної служби України з надзвичайних ситуацій зі складу Об'єднаних сил розмінували майже 10 га території та передали на знищення 114 вибухонебезпечних предметів.

 

Теги: #зсу #обстріли #агресія_рф #оос
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