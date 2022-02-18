Події

10:01 18.02.2022

Мінськ звинувачує країни ЄС, що межують із Білоруссю, у невиконанні домовленості щодо пропуску вантажівок

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Мінськ звинувачує країни ЄС, що межують із Білоруссю, у невиконанні домовленості щодо пропуску вантажівок

Жодна з країн ЄС, що межують із Білоруссю, не виконала домовленості щодо пропуску вантажівок, повідомив білоруський Державний прикордонний комітет.

За даними відомства, до Литви минулої доби проїхало 66% великовагових автомобілів від пропускної спроможності, польські контрольні служби оформили 73% транспортних засобів від встановленої норми, латвійська сторона впустила 73% вантажних авто.

Загальна кількість вантажних фур у чергах на кордоні Білорусі з країнами Євросоюзу станом на ранок п'ятниці наблизилась до 5,25 тис. Найбільшу кількість - 850 - зафіксовано в пункті пропуску Кукурикі (Козловичі на білоруському боці) через білорусько-польський кордон.

Теги: #кордон #білорусь #вантажівки
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