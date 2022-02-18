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09:38 18.02.2022

В Україні майже 94% вчителів вакциновано від COVID-19 двома дозами - Міносвіти

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В Україні майже 94% вчителів вакциновано від COVID-19 двома дозами - Міносвіти

Майже 94% педагогічних працівників навчальних закладів України отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляє міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Двома дозами вакцини наразі щеплено 1 млн 135 тис., тобто 93,8% освітян. На другу дозу очікують ще 3,4%", - написав міністр у Telegram-каналі.

Зазначено, що найвищі показники щеплених повним циклом освітян демонструють: Харківська область – 98%; Полтавська – 97,9%; Донецька, Київська, Дніпропетровська – 96,9%.

Показники вакцинованих працівників серед навчальних закладів (повний цикл) такі: спеціалізованої освіти – 97,3%; професійної – 97,1%; загальної середньої – 95,5%; дошкільної – 93,4%; фахової передвищої – 89,7%; вищої – 87,4%.

За словами міністра, 3 964 (28,7%) шкіл працюють у дистанційному форматі, а на канікулах перебувають лише чотири школи.

 

Теги: #міносвіти #коронавірус #шкарлет
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