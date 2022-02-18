Події

07:42 18.02.2022

Онлайн-шахрай, який переховувався від слідства, затриманий на Харківщині

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Онлайн-шахрай, який переховувався від слідства, затриманий на Харківщині

У Харківській області затриманий 52-річний чоловік, який переховувався від слідства, підозрюваний у шахрайстві, вчиненому з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.3 ст.190 КК України).

"З жовтня минулого року чоловік перебував у розшуку. Завдяки скоординованим заходам прокуратури та поліції чоловіка затримано. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, 52-річний мешканець Харківського району області з 2018 року розміщував на найпопулярніших торговельних майданчиках в інтернеті оголошення щодо продажу побутової техніки, електроінструментів та інших пристроїв. При цьому ні самих товарів, ні наміру продавати їх чоловік не мав. Після звернення потенційних покупців псевдопродавець вимагав перерахувати на банківську картку повну вартість товару.

У жовтні 2021 року чоловіку було оголошено про підозру у вчиненні понад 40 епізодів шахрайства, після чого він утік від слідства.

 

 

Теги: #затримання #шахрай #харківська_область
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