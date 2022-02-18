Події

07:38 18.02.2022

У результаті негоди знеструмлено 90 населених пунктів у чотирьох областях України

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У результаті негоди знеструмлено 90 населених пунктів у чотирьох областях України

Через сильний вітер на ранок п'ятниці знеструмлено 90 населених пунктів у чотирьох областях України, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7.00 18 лютого в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 4 областях (Львівська – 68, Чернігівська – 11, Житомирська – 6 та Черкаська – 5)", - сказано у повідомленні на сайті ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

 

 

Теги: #негода #знеструмлення
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