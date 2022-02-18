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07:36 18.02.2022

Президент США організує зустріч лідерів ЄС і НАТО щодо України - офіс прем'єр-міністра Канади

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Президент США організує зустріч лідерів ЄС і НАТО щодо України - офіс прем'єр-міністра Канади

Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України, повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади.

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра Канади .

В останні тижні США, інші країни НАТО та Київ неодноразово заявляли про загрозу "російського вторгнення". Росія послідовно спростовувала ці твердження.

Міноборони Росії повідомило 15 лютого, що підрозділи Західного та Південного військових округів розпочинають повернення з навчань до пунктів базування, проте військові залишилися на колишніх позиціях.

 

 

Теги: #сша #канада #україна #зустріч
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