Події

19:36 17.02.2022

Будь-яка нова агресія матиме величезні наслідки для РФ – постпред Франції при ООН

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Будь-яка нова агресія матиме величезні наслідки для РФ – постпред Франції при ООН

Нові прояви агресії матимуть серйозну ціну для РФ, заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр.

"Значне нарощування військового потенціалу на кордоні сусіда є загрозливою поведінкою і неприпустимо. Це особливо важливо, тому що Росія вже порушувала суверенітет і територіальну цілісність України у минулому. Будь-яка нова агресія матиме величезні наслідки та серйозну ціну для Росії", - сказав де Рів'єр на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер.

Він наголосив, що європейці об'єднані та готові діяти в координації з усіма партнерами.

 

 

Теги: #рф #оон #україна #франція
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