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19:16 17.02.2022

Блінкен закликав РФ заявити про відсутність намірів нападати на Україну, потім - відвести війська та розпочати переговори

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Блінкен закликав РФ заявити про відсутність намірів нападати на Україну, потім - відвести війська та розпочати переговори

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав у четвер Росію ясно заявити про відсутність намірів напасти на Україну, а потім довести це на практиці, відвівши війська від кордону.

"Давайте сформулюю це просто. Влада Росії може прямо сьогодні ясно, недвозначно оголосити, що Росія не вторгатиметься в Україну... Потім треба довести це на ділі, повернувши війська, танки, літаки назад до казарм, ангарів. Також потрібно буде направити дипломатів на переговори", - заявив він, виступаючи на засіданні РБ ООН.

Водночас Блінкен запевнив, що буде радий, якщо побоювання США щодо Росії та її планів стосовно України не виправдаються.

"Ми вдихнемо вільно, якщо побачимо, що Росія змінить курс і доведе, що наші прогнози неправильні", - сказав він. До того ж глава Держдепу наголосив, що в такому разі США "з радістю приймуть критику" щодо того, що вони даремно побоювалися російського вторгнення в Україну.

Теги: #сша #україна #росія #позиція
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