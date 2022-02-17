Блінкен: Сподіваємося, що ми зможемо вплинути на РФ, щоб вона відмовилася від шляху війни й обрала інший шлях, доки є час

Викладаючи інформацію про плани нападу РФ на Україну, США сподіваються, що разом зі світом зможуть вплинути на Росію, щоб вона відмовилася від шляху війни й обрала інший шлях, доки є час, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні тут ми викладаємо це в деталях з надією, що, ділячись тим, що ми знаємо, зі світом, ми можемо вплинути на Росію, щоб вона відмовилася від шляху війни й обрала інший шлях, доки є час", - сказав Блінкен, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в четвер.

Держсекретар додав, що розуміє, що хтось може поставити під сумнів цю інформацію, згадуючи попередні випадки, коли розвідка зрештою не справдилася.

"Але я хочу ясно заявити, що я тут сьогодні не для того, щоб розпочинати війну, а щоб запобігти їй", - сказав Блінкен.