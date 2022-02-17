Росія планує створити привід для нападу на Україну - Блінкен

Російська влада вже найближчим часом планує створити привід для нападу на Україну, заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

"Росія планує створити привід для нападу. Це може бути насильницька подія в Україні або кричуще звинувачення українського уряду. Ми поки що не знаємо, що це буде. Це може бути сфабрикований, так би мовити, теракт у Росії або буде виявлено масові поховання. Це може бути постановочний удар БПЛА по цивільних або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може назвати цю подію етнічною чисткою або геноцидом", - сказав Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН у четвер.

За словами дипломата, російські ЗМІ в останні кілька днів уже почали поширювати "деякі тривожні брехливі звинувачення" для виправдання початку війни.

"Сьогодні ця кампанія лише інтенсифікувалася в державних ЗМІ", - наголосив Блінкен.

Він зазначив, що у відповідь на таку провокацію Москва може провести засідання органів вищої державної влади, на яких лунатимуть заяви з закликами захищати російських громадян та етнічних росіян в Україні.

"Далі планується почати напад. Російські бомби й ракети полетять в Україну. Зв'язок буде порушений. Будуть заблоковані ключові українські установи. Після цього російські танки й солдати рушать до ключових об'єктів", - підсумував дипломат.