Події

18:24 17.02.2022

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні про постанову Держдуми РФ щодо т. зв. Л/ДНР: Вона може не відображати офіційну позицію російського уряду

1 хв читати
Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні про постанову Держдуми РФ щодо т. зв. Л/ДНР: Вона може не відображати офіційну позицію російського уряду

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен заявив, що постанова Держдуми Росії щодо визнання "незалежності" т.зв. Л/ДНР, затверджена 15 лютого, може не відображати офіційну позицію російського уряду.

"Держдума РФ затвердила постанову з закликом до російського президента визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей. Це викликало питання і внутрішні дискусії в Тристоронній контактній групі. Я знаю, що резолюція може не відображати офіційну позицію російського уряду", - сказав Кіннунен під час виступу на засідання Ради Безпеки ООН у четвер.

Він також заявив, що всі учасники переговорного процесу мають рухатися до відновлення українського суверенітету на всій території України.

"Дуже важливо, щоб усі сторони були прихильні меті відновлення українського суверенітету на всій території країни", - підсумував Кіннунен.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації затвердила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання "незалежності" т. зв. Л/ДНР.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що визнання Росією т.зв. ЛНР і ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню.

Теги: #обсє #держдума #лнр_днр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 17.02.2022
ОБСЄ проведе у п'ятницю засідання щодо України

ОБСЄ проведе у п'ятницю засідання щодо України

15:40 16.02.2022
Визнання т. зв Л/ДНР буде рівносильним повній відмові РФ від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей - Блінкен

Визнання т. зв Л/ДНР буде рівносильним повній відмові РФ від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей - Блінкен

11:43 16.02.2022
Визнання "ЛНР" та "ДНР" не корелюється з Мінськими угодами – Пєсков

Визнання "ЛНР" та "ДНР" не корелюється з Мінськими угодами – Пєсков

11:07 16.02.2022
Деякі лідери ЄС закликають до санкцій у разі, якщо РФ визнає "незалежність" т. зв. Л/ДНР - Маасікас

Деякі лідери ЄС закликають до санкцій у разі, якщо РФ визнає "незалежність" т. зв. Л/ДНР - Маасікас

09:00 16.02.2022
МЗС РФ пояснило відмову від зустрічі ОБСЄ щодо України відсутністю істотної військової діяльності

МЗС РФ пояснило відмову від зустрічі ОБСЄ щодо України відсутністю істотної військової діяльності

12:37 15.02.2022
Держдума проголосувала за негайне скерування президенту РФ звернення щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

Держдума проголосувала за негайне скерування президенту РФ звернення щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

12:10 15.02.2022
Генсек ОБСЄ застосувала інструментарій щодо раннього запобігання конфліктам з огляду на ситуацію навколо України – Кулеба

Генсек ОБСЄ застосувала інструментарій щодо раннього запобігання конфліктам з огляду на ситуацію навколо України – Кулеба

15:38 14.02.2022
Питання звернення до президента РФ про визнання т. зв. Л/ДНР Держдума розгляне 15 лютого

Питання звернення до президента РФ про визнання т. зв. Л/ДНР Держдума розгляне 15 лютого

14:18 14.02.2022
Депутати-єдинороси внесли до Держдуми проєкт постанови про направлення на консультації до МЗС проєкту звернення про визнання т. зв Л/ДНР

Депутати-єдинороси внесли до Держдуми проєкт постанови про направлення на консультації до МЗС проєкту звернення про визнання т. зв Л/ДНР

12:44 14.02.2022
Глава МЗС ініціював український тиждень в ОБСЄ

Глава МЗС ініціював український тиждень в ОБСЄ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія планує створити привід для нападу на Україну - Блінкен

РФ готується до атаки проти України найближчими днями - Блінкен

Вступ до НАТО і ЄС здобув найбільшу підтримку українців за весь час незалежності - опитування "Рейтингу"

Розміщення військ РФ, зокрема біля кордонів України, не стосується інтересів США, російських сил на українській території немає - документ

Імовірність початку наступу РФ велика, але вони ще можуть обрати шлях дипломатії - Трасс

ОСТАННЄ

Відповідь союзників на агресію РФ проти України буде різкою і рішучою - Блінкен

Цілі РФ в Україні включають Київ - Блінкен

Росія планує створити привід для нападу на Україну - Блінкен

РФ готується до атаки проти України найближчими днями - Блінкен

Роботу Нацкомісії зі стандартів державної мови відновлено

Вступ до НАТО і ЄС здобув найбільшу підтримку українців за весь час незалежності - опитування "Рейтингу"

Велика Британія, Польща та Україна посилять роботу з оборони, безпеки та санкцій - Трасс

Розміщення військ РФ, зокрема біля кордонів України, не стосується інтересів США, російських сил на українській території немає - документ

Москва пропонує Вашингтону розробити нове "рівняння безпеки"

Імовірність початку наступу РФ велика, але вони ще можуть обрати шлях дипломатії - Трасс

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА