Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні про постанову Держдуми РФ щодо т. зв. Л/ДНР: Вона може не відображати офіційну позицію російського уряду

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен заявив, що постанова Держдуми Росії щодо визнання "незалежності" т.зв. Л/ДНР, затверджена 15 лютого, може не відображати офіційну позицію російського уряду.

"Держдума РФ затвердила постанову з закликом до російського президента визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей. Це викликало питання і внутрішні дискусії в Тристоронній контактній групі. Я знаю, що резолюція може не відображати офіційну позицію російського уряду", - сказав Кіннунен під час виступу на засідання Ради Безпеки ООН у четвер.

Він також заявив, що всі учасники переговорного процесу мають рухатися до відновлення українського суверенітету на всій території України.

"Дуже важливо, щоб усі сторони були прихильні меті відновлення українського суверенітету на всій території країни", - підсумував Кіннунен.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації затвердила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання "незалежності" т. зв. Л/ДНР.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що визнання Росією т.зв. ЛНР і ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню.