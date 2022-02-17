Москва пропонує Вашингтону розробити нове "рівняння безпеки"

Росія виступає за інтегрований підхід до стратегічної стабільності і пропонує США розпочати вироблення нового "рівняння безпеки", йдеться в письмовій відповіді РФ США на пропозиції у сфері безпеки.

"Росія продовжує виступати за інтегрований підхід до стратегічної проблематики. Ми пропонуємо розпочати спільне вироблення нового "рівняння безпеки", - наголошується в документі, поширеному в четвер.

Як повідомили автори листа, США пропонують Москві "негайно" розпочати в рамках діалогу зі стратегічної стабільності розробку "заходів з розвитку ДСНО". "Однак водночас американська сторона намагається зафіксувати неузгоджений з нами підхід, що передбачає фокусування виключно на ядерній зброї, причому безвідносно здатності тих чи інших засобів нести пряму загрозу для національної території іншої сторони", - йдеться в документі.

У ньому також йдеться, що "такий односторонній погляд на речі суперечить розумінню, досягнутому на російсько-американському саміті 16 червня 2021 року в Женеві стосовно комплексного характеру стратегічного діалогу, покликаного закласти основу майбутнього контролю над озброєнням і заходів щодо зниження ризиків".