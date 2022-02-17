РФ не уповільнює нарощування сил і не відводить війська - глава МЗС Великої Британії

Незважаючи на заяви РФ, нарощування її військових сил не уповільнюється, і немає жодних відведення військ від кордонів України, повідомила державний секретар Великої Британії Елізабет Трасс.

"Росія має подумати ще раз. Незважаючи на їхні заяви, військове нарощування Росії не уповільнюється. Наразі немає жодних доказів, що їхні війська відводяться. Росія повинна відступити від краю. Вони мають іти шляхом дипломатії", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.