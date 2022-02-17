Офіс генпрокурора відпрацював з НАБУ 6 підозр п’ятьом топменеджерам ПриватБанку щодо розтрати коштів

Офіс генпрокурора відпрацював спільно з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) шість підозр стосовно п'яти топменеджерів ПриватБанку (Київ) щодо розтрати коштів фінустанови, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Ми відпрацювали спільно з НАБУ – у нас шість підозр за п'ятьма топменеджерами банку щодо розтрати коштів банку. За першим епізодом йдеться про 136 млн грн протиправного нарахування і виплати додаткової винагороди, а за другим епізодом – про 8,2 млрд грн фіктивного кредитування", - сказала вона в інтерв'ю "Forbes Україна".

За її словами, наразі Офіс генпрокурора чекає на результати міжнародних доручень, щоб передати справу ПриватБанку до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося, ексакціонер банку Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню "Українська Правда" висловив упевненість у тому, що йому вдасться повернути ПриватБанк.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-ше місце (550,328 млрд грн) серед 71 банку, що діє в країні.