Події

16:45 17.02.2022

Офіс генпрокурора відпрацював з НАБУ 6 підозр п’ятьом топменеджерам ПриватБанку щодо розтрати коштів

1 хв читати
Офіс генпрокурора відпрацював з НАБУ 6 підозр п’ятьом топменеджерам ПриватБанку щодо розтрати коштів

Офіс генпрокурора відпрацював спільно з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) шість підозр стосовно п'яти топменеджерів ПриватБанку (Київ) щодо розтрати коштів фінустанови, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Ми відпрацювали спільно з НАБУ – у нас шість підозр за п'ятьма топменеджерами банку щодо розтрати коштів банку. За першим епізодом йдеться про 136 млн грн протиправного нарахування і виплати додаткової винагороди, а за другим епізодом – про 8,2 млрд грн фіктивного кредитування", - сказала вона в інтерв'ю "Forbes Україна".

За її словами, наразі Офіс генпрокурора чекає на результати міжнародних доручень, щоб передати справу ПриватБанку до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося, ексакціонер банку Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню "Українська Правда" висловив упевненість у тому, що йому вдасться повернути ПриватБанк.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-ше місце (550,328 млрд грн) серед 71 банку, що діє в країні.

Теги: #приватбанк #офіс_генпрокурора
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:10 15.02.2022
ПриватБанк відновив роботу після DDoS-атак

ПриватБанк відновив роботу після DDoS-атак

10:55 10.02.2022
Суд відклав розгляд справи Коломойського проти ПриватБанку щодо визнання недійсними п'яти договорів рефінансування

Суд відклав розгляд справи Коломойського проти ПриватБанку щодо визнання недійсними п'яти договорів рефінансування

14:43 26.01.2022
Генпрокурор: У нас немає наміру пом'якшувати свою позицію щодо запобіжного заходу Порошенку

Генпрокурор: У нас немає наміру пом'якшувати свою позицію щодо запобіжного заходу Порошенку

14:39 26.01.2022
Генпрокурор про міжнародну ситуацію та загрози Україні: Тримаємо руку на пульсі у координації всіх структур

Генпрокурор про міжнародну ситуацію та загрози Україні: Тримаємо руку на пульсі у координації всіх структур

14:34 21.01.2022
Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн

20:31 18.01.2022
ПриватБанк програв апеляцію у спорі за готель "Мир", подасть касацію

ПриватБанк програв апеляцію у спорі за готель "Мир", подасть касацію

16:19 12.01.2022
Суд зобов'язав Офіс генпрокурора закрити "справу Татарова" - ЦПК

Суд зобов'язав Офіс генпрокурора закрити "справу Татарова" - ЦПК

17:12 06.01.2022
Арешт накладено на рухоме та нерухоме майно Порошенка, власником якого він числиться у реєстрах, роз'яснили в Офісі генпрокурора

Арешт накладено на рухоме та нерухоме майно Порошенка, власником якого він числиться у реєстрах, роз'яснили в Офісі генпрокурора

15:18 06.01.2022
В Офісі генпрокурора підтвердили накладення арешту на майно Порошенка

В Офісі генпрокурора підтвердили накладення арешту на майно Порошенка

13:14 06.01.2022
АМКР заявляє про неправдивість інформації прокуратури щодо обмежених арештів рахунків, компанія не може виплачувати зарплату

АМКР заявляє про неправдивість інформації прокуратури щодо обмежених арештів рахунків, компанія не може виплачувати зарплату

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вступ до НАТО і ЄС здобув найбільшу підтримку українців за весь час незалежності - опитування "Рейтингу"

Розміщення військ РФ, зокрема біля кордонів України, не стосується інтересів США, російських сил на українській території немає - документ

Імовірність початку наступу РФ велика, але вони ще можуть обрати шлях дипломатії - Трасс

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів - глава МЗС

Кулеба заявив про запуск нового формату співпраці Києва, Лондона та Варшави

ОСТАННЄ

Роботу Нацкомісії зі стандартів державної мови відновлено

Вступ до НАТО і ЄС здобув найбільшу підтримку українців за весь час незалежності - опитування "Рейтингу"

Велика Британія, Польща та Україна посилять роботу з оборони, безпеки та санкцій - Трасс

Розміщення військ РФ, зокрема біля кордонів України, не стосується інтересів США, російських сил на українській території немає - документ

Москва пропонує Вашингтону розробити нове "рівняння безпеки"

Імовірність початку наступу РФ велика, але вони ще можуть обрати шлях дипломатії - Трасс

РФ не уповільнює нарощування сил і не відводить війська - глава МЗС Великої Британії

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів - глава МЗС

Безпрецедентний пакет санкцій буде впроваджено в разі агресії РФ проти України - Трасс

Кулеба заявив про запуск нового формату співпраці Києва, Лондона та Варшави

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА