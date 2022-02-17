"Суспільне" пропонує гурту Kalush Orchestra представляти Україну на "Євробаченні"

Суспільний мовник звернувся до групи Kalush Orchestra з приводу представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" після дискваліфікації співачки Аліни Паш.

"На позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь у "Євробаченні-2022" було ухвалено рішення звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" у Турині. Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів", - ідеться у повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що, згідно з правилами, у разі якщо Суспільний мовник припиняє участь у відборі учасника, оголошеного переможцем відбору, він має право ухвалити рішення щодо визначення представника від України на конкурсі з-поміж інших фіналістів.

"Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому "Суспільне" пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на "Євробаченні-2022", керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів – 8 балів від журі та 7 балів від глядачів. Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє – співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 - від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися Roxolana, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після оголошення переможців через помилки ведучих в оприлюдненні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив "Суспільне" у фальсифікації балів, а також під час спілкування з журналістами заявив про можливість оскарження результатів у суді. Крім того, гурт має намір подати петицію на сайті президента України (з яким саме питанням - поки що не відомо).

Ще один медіаскандал навколо нацвідбору пов'язаний із тим, що переможниця конкурсу Аліна Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець". Після низки конфліктних ситуацій навколо цієї теми Паш було дискваліфіковано за надання оргкомітету підробленої довідки від Держприкордонслужби.

У 2021 році на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолькгурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться у Турині (Італія). Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.