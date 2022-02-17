У Донецькій області від обстрілів російських найманців постраждали два міста та три селища

У Донецькій області через обстріли з боку російських найманців постраждали населені пункти Мар'їнка, Красногорівка, селище Тарамчук, Степне та Солодке, повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Неспокійний день на різних ділянках фронту – окупанти здійснюють артилерійські обстріли, внаслідок яких маємо поранених серед військових та цивільних, а також уражену інфраструктуру. Зокрема, від ворожих снарядів на Донеччині сьогодні постраждали Мар’їнка, Красногорівка, селища Тарамчук, Степне та Солодке", - написав він у Facebook у четвер удень.

Він зазначив, що в Мар'їнці уламки долітали до школи №2, де діти сховалися в сховище, і зараз у міру можливості батьки забирають їх додому.

"Крім того, осколкове поранення отримала 65-річна жителька Мар’їнки, яка в момент обстрілу перебувала на зупинці. Жінку доправили до лікарні, де медики надали їй необхідну допомогу", - повідомив голова ОДА.

Також голова ОДА повідомив, що внаслідок обстрілу залишилася без електропостачання Красногорівка, за попередньою інформацією, перебито кабель. Ремонтна бригада розпочне відновлювальні роботи, щойно буде безпечно.

Кириленко повідомив, що також знеструмлені селища Тарамчук, Степне й Солодке. Інформації про постраждалих серед жителів населених пунктів немає.

"У районі Авдіївки під час ворожих обстрілів був поранений військовослужбовець. Наразі він перебуває в медичному закладі. Росія ще раз демонструє, що їй не потрібен мир – їй потрібні смерті та руйнування. Але ми здатні вистояти й дати відсіч", - наголосив Кириленко.

Раніше керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін повідомив, що о 9:50 ранку в м. Мар'їнці (Донецька область) біля автобусної зупинки впав снаряд, унаслідок чого дістала поранення жінка 1957 року народження.