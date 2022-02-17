НАТО не відмовиться від політики "відкритих дверей" - Столтенберг

Міністри оборони країн-членів НАТО підтвердили, що Північноатлантичний альянс не має наміру відмовлятися від політики "відкритих дверей", заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Сьогодні союзники підтвердили, що двері НАТО залишаються відкритими. Будь-які рішення про членство в альянсі ухвалюють союзники з НАТО і ті країни, які мають прагнення вступити, а не будь-хто", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками засідання глав Міноборони країн альянсу.

"Не може бути рішень про Україну без участі України, не може бути рішень про Грузію без участі Грузії", - зазначив він, говорячи про угоди, які можуть торкнутися цих країн.