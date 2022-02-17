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13:21 17.02.2022

Суд відклав до 23 лютого розгляд скарги на домашній арешт Медведчука та зобов'язав витребувати матеріали із суду першої інстанції

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Суд відклав до 23 лютого розгляд скарги на домашній арешт Медведчука та зобов'язав витребувати матеріали із суду першої інстанції

 Київський апеляційний суд знову відклав розгляд скарги адвокатів на продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку в рамках справи про постачання вугілля з окупованого Донбасу, - матеріали із Печерського суду все ще не надійшли до апеляційної інстанції.

У четвер під час засідання Київського апеляційного суду з розгляду скарги на продовження Медведчуку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту суд поінформував, що матеріали з Печерського районного суду все ще не надійшли до апеляційної інстанції.

У зв'язку з цим захист Медведчука заявив клопотання про витребування цих матеріалів, наголосивши, що Медведчук десятий місяць перебуває під домашнім арештом.

"Колегія суддів ухвалила клопотання захисника… задовольнити. Апеляційний розгляд відкласти до 23.02.2022 15:30 у зв'язку з ненадходженням матеріалів судового провадження з Печерського районного суду Києва. Повторно направити запит до Печерського районного суду… для направлення матеріалів провадження", - йдеться в ухвалі суду, оголошеній у четвер.

Суд також зобов'язав проінформувати голову Печерського суду "про факти неналежного виконання працівниками Печерського районного суду Києва вимог статті 422 КПК у зв'язку зі зволіканням у виконанні запиту суддів апеляційного суду" та вжити заходів щодо негайного направлення матеріалів справи до апеляційної інстанції.

Трансляція засідання відбувалася на YouTube-каналі Київського апеляційного суду: https://www.youtube.com/watch?v=UErdPfpGOwo

Як повідомлялося, 11 травня Медведчуку було повідомлено про підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. За даними слідства, 2015 року Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ).

Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – провадження підривної діяльності проти України, зокрема у контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні було завершено. За цим епізодом Медведчуку обрано запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань до 31 грудня 2021 року.

8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора висунув Медведчуку нову підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014-го – на початку 2015 року.

У рамках нової підозри прокуратура просила суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це рішення було оскаржено в апеляційній інстанції. Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Згодом суд першої інстанції продовжив Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Теги: #суд #медведчук
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