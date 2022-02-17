Події

12:46 17.02.2022

Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів із Путіним

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Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів із Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів із Росією для встановлення миру на Донбасі.

Під час спілкування з журналістами у Маріуполі президент наголосив: "Я готовий на будь-який формат (переговорів - ІФ)".

Зеленський також зазначив, що Україна подавала офіційні запити та намагалася зв'язатися з президентом РФ Володимиром Путіним через скупчення російських військ біля українських кордонів.

"Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонну розмову також ніхто не підтверджує", - заявив він.

Глава держави наголосив, що "крім публічної позиції, в реальності вони (РФ - ІФ) не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть".

Теги: #путін #переговори #готовність #зеленський
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