Трьом нападникам на журналістів Української правди повідомлено про підозру
Трьом особам, які нападали на журналістів видання "Українська правда", повідомлено про підозру.
"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, вчиненому групою осіб, незаконному вилученні зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також у відкритому викраденні чужого майна, (ч.1 ст.28, ч.1 ст.171, ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України)," – повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Наразі вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.
Слідство триває, встановлюється особа, яка загрожувала вбивством одному з журналістів (ч.1 ст.345-1, ч.1 ст.28, ч.1 ст.171 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Дніпропетровського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.
Як повідомлялося, 14 лютого група журналістів прибула до VIP-терміналу аеропорту, де почали знімати репортаж на телефон і камеру. На території терміналу на той час перебували троє невідомих чоловіків. Один із них сказав журналістам, що знімати заборонено, забрав телефон та знищив відео. Після скоєного невідомі залишили територію аеропорту.
В "Українській правді" уточнили, що напад було скоєно на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань Михайла Ткача.