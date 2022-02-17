Події

07:29 17.02.2022

Зеленського запросили виступити на одній із найближчих сесій ЄП

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Зеленського запросили виступити на одній із найближчих сесій ЄП

 

Президента України Володимира Зеленського запросили виступити на одній із найближчих пленарних сесій Європарламенту (ЄП).

Як повідомила пресслужба президента України, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів телефонну розмову із керівником Кабінету президента Європарламенту Алессандро Кіоккетті.

"Від імені глави держави заступник керівника Офісу президента подякував за запрошення Володимиру Зеленському виступити на одній із найближчих пленарних сесій ЄП", - зазначається у повідомленні.

 

 

Теги: #президент #європарламент #запрошення
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