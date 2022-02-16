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21:41 16.02.2022

Державний секретар Великої Британії Ліз Трасс 17 лютого відвідає Україну

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Державний секретар Великої Британії Ліз Трасс 17 лютого відвідає Україну

Державний секретар Великої Британії Ліз Трасс у четвер, 17 лютого, здійснить свій перший візит до України на запрошення Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Візит очільниці британського Форін Офісу спрямований на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством, координацію подальших дій задля зміцнення безпеки на європейському континенті", - повідомила пресслужба МЗС України.

Кулеба і Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів щодо стримування РФ від подальшої агресії, практичної підтримки України з боку Великої Британії у зміцненні обороноздатності.

"Керівники зовнішньополітичних відомств обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Великої Британії у безпековій сфері, включаючи кібербезпеку, а також в галузях торгівлі та інвестицій", - зазначається у повідомленні.

Кулеба й Трасс проведуть спільну пресконференцію в онлайн-форматі.

 

 

Теги: #україна #візит #велика_британія
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