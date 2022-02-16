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20:13 16.02.2022

ESA має намір відмовитися від використання ракет-носіїв інших країн

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ESA має намір відмовитися від використання ракет-носіїв інших країн

Країни-члени Європейського космічного агентства (ESA) планують згодом відмовитися від використання ракет-носіїв інших країн, заявив міністр економіки та фінансів Франції Бруно ле Мер.

"Сьогодні ми хочемо заявити про європейські амбіції. (...) Ми не хочемо залежати від інших, інших держав у питаннях використання космосу та розробки космічних технологій. Ми хочемо наші власні ракети-носії. Ми наголошуємо на нашій впевненості в Ariane-6, в нашому намірі зробити її комерційно успішною. Ми продовжимо працювати і над іншими ракетами-носіями", - сказав ле Мер під час "Космічного саміту-2022".

"Йдеться про суверенітет, оскільки не можна підкорити космос, якщо не маєш власної ракети-носія. Ми домовилися з Іспанією, Італією та Німеччиною з цих ініціатив", - зазначив він.

На європейському космодромі Куру у Французькій Гвіані проводяться запуски російської ракети "Союз-СТ" у рамках співпраці ESA та "Роскосмосу".

Щодо умов експлуатації в Гвіанському космічному центрі ракети-носії "Союз-2" доопрацювали в частині безпеки (прийом команд із Землі на припинення польоту), системи телевимірювань (дециметровий діапазон частот з європейською структурою кадру телеметрії) та стійкості до підвищеної вологості, морського транспортування - ракети-носії "Союз СТ-А" та "Союз-СТ-Б". На ракеті застосовується головний обтічник діаметром 4,11 м.

 

 

Теги: #космос #європа #франція #плани
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