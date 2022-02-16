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19:24 16.02.2022

Генсек НАТО: Росія продовжує утримувати на українському кордоні сили, готові до вторгнення

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Генсек НАТО: Росія продовжує утримувати на українському кордоні сили, готові до вторгнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Росія продовжує утримувати великі сили на кордоні з Україною, які готові до вторгнення.

"Поки що ми не бачимо жодних ознак деескалації на місцях. Без виведення військ і техніки. Це, звісно, може змінитися. Проте те, що ми бачимо на сьогодні, це те, що Росія підтримує масові сили вторгнення, готові до атаки. З високими можливостями. З Криму до Білорусі. Це найбільша концентрація сил у Європі з часів холодної війни", - заявив він у середу в Брюсселі на пресконференції після першого дня засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

Столтенберг наголосив, що з самого початку союзники НАТО чітко дали зрозуміти, що подальша російська агресія проти України матиме високу ціну.

"Ми викрили дії, плани та дезінформацію Росії. Водночас НАТО залишається готовим до діалогу. Росії ще не пізно відступити від межі конфлікту та вибрати шлях миру", - вважає генсек Альянсу.

Водночас він запевнив, що НАТО не піде на компроміс щодо основних принципів, зокрема права кожної нації обирати свій шлях, так само як і здатність захищати всіх союзників.

"Ми вже посилили наші сили стримування та оборони з великою кількістю військ, літаків і кораблів та вищою готовністю Сил реагування НАТО. Ці кроки мають оборонний характер. НАТО не становить загрози для Росії", - сказав Столтенберг.

Водночас генсек констатував, що в Альянсі "не знають, що буде в Україні".

"Але ситуація вже продемонструвала, що ми стикаємося з кризою європейської безпеки. Москва ясно дала зрозуміти, що готова оскаржити фундаментальні принципи, що лежать в основі нашої безпеки протягом десятиліть, і зробити це із застосуванням сили. З жалем маю сказати, що це нова норма в Європі", - підсумував Столтенберг.

Теги: #нато #загроза #вторгнення
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