07:31 01.11.2025

Данія посилює військову присутність у Гренландії через загрозу з боку Росії

Данія розширює військову присутність у Гренландії та інвестує у розвиток оборонних можливостей на тлі оцінок загрози з боку Росії в Арктиці, повідомляє Bloomberg.

"У жовтні уряд Данії запустив другий арктичний військовий пакет, який передбачає інвестиції у морську оборону, морські патрульні літаки, арктичні кораблі та криголами", - інформує видання.

Керівник Об’єднаного арктичного командування Сорен Андерсен зазначив, що "ми розглядаємо майбутній сценарій загрози, з яким доведеться мати справу".

Він підкреслив, що тактика та озброєння Росії в Україні, її співпраця з Китаєм у Беринговій протоці та активність біля Норвегії підкріплюють побоювання щодо майбутньої загрози, до якої Данія та її союзники повинні готуватися.

Данія у вересні провела найбільші навчання в Гренландії за всю історію. Вони були присвячені підготовці до війни, тоді як раніше тренування зосереджувалися на рятувальних операціях та цивільних завданнях. У навчаннях брали участь Франція, Німеччина, Швеція та Норвегія.

"Законодавці Данії погодили інвестувати 42 млрд крон (близько 6,5 млрд дол.) у розвиток арктичної оборони, включаючи розширення підрозділів спеціального призначення, створення ядерної моніторингової станції та повітряного радару раннього попередження в Східній Гренландії, а також фінансування нових розвідувальних безпілотників", - йдеться в повідомленні.

 

