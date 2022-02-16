Зеленський: Війна триває вже 8 років - ми стали у стільки ж разів сильнішими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну не лякають "жодні прогнози, жодні люди, жодні вороги, жодні дати".

Виступаючи перед військовослужбовцями у Маріуполі у середу ввечері він наголосив, що "наразі 2022 рік, а не 2014-й". "Війна триває 8 років, ми стали у стільки ж разів сильнішими", - сказав президент.

За словами Зеленського, Україна "має чудові Збройні сили, дипломатичні, волонтерські і сили національного спротиву. Сили захищати нашу землю, не піддаватися на провокації. Ми прокладемо цей шлях разом, ми побудуємо Україну разом. Ми сильні, бо ми разом".

"Велика честь бути президентом таких людей, такої держави", - сказав Зеленський.

Він також привітав усіх із Днем єднання, встановленим на 16 лютого 2022 року - день, який називали днем можливого вторгнення Росії в Україну.