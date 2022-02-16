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17:12 16.02.2022

Львівська облрада спрямувала 5 млн грн для бригади тероборони

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Львівська облрада спрямувала 5 млн грн для бригади тероборони

Депутати Львівської обласної ради ухвалили рішення спрямувати з обласного бюджету 5 млн грн на потреби 103-ї бригади територіальної оборони, повідомляє пресслужба Львівської облради.

Під час позачергової сесії за проект рішення проголосували 68 депутатів облради із 84.

"Фінансовий ресурс на суму 5 млн грн передбачили у межах комплексної програми "Безпечна Львівщина". У майбутньому плануємо, як це передбачено законодавством України, здійснювати додаткове фінансування у рамках нової програми підтримки бригади Сил територіальної оборони Львівської області", - заявив голова комісії з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань Назарій Сумало.

Згідно з рішенням, зазначеним коштом буде закуплено засоби зв'язку та систем відеоспостереження для штабів тероборони.

Депутати облради також проголосували за те, щоб виділити у користування Яворівському батальйону тероборони один із корпусів Немирівської міської лікарні.

Теги: #фінансування #тероборона #львівська_область
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