Події

16:22 16.02.2022

Пінчук: Україна - це єдина наша Батьківщина, за неї ми боротимемося всі разом

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Пінчук: Україна - це єдина наша Батьківщина, за неї ми боротимемося всі разом

Українські бізнесмени продовжуватимуть вести свою діяльність у країні, зокрема інвестиційну, заявив засновник та член Ради YES, засновник Фонду Віктора Пінчука та групи EastOne Віктор Пінчук.

"Дуже важливо показати всьому світу і, звісно, Україні, що український бізнес тут, лише в Україні. Для нас Україна - це єдина наша Батьківщина, це єдине, що для нас важливо, це те місце, куди ми інвестуємо, те місце, за яке ми боротимемося всі разом, для мене особисто дуже важливо сьогодні це повторити, і якщо якісь там недружні медіа займаються фейками (я бачив на якихось каналах), то дуже важливо цьому протистояти. Ми точно разом, український бізнес буде тут, інвестуватиме, допомагатиме", - сказав Пінчук у Дніпрі в середу, під час візиту наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES).

Теги: #yes #україна #пінчук
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