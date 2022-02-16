Польща закликала ЄС та НАТО чинити опір "радянським планам" щодо України і завжди так робитиме

Польща має намір постійно закликати Європу до солідарності з Україною, заявив віцемаршалок (віцеголова) сейму Польщі Ришард Терлецький.

"Тиждень тому польський сейм, а також польський сенат прийняли ухвали, у яких ми закликаємо всі міжнародні організації, насамперед Європейський Союз і НАТО, давати більш рішучий опір радянським планам щодо України. І ми завжди так робитимемо: ми завжди закликатимемо Європу до солідарності з Україною", - сказав Терлецький, виступаючи з трибуни Верховної Ради в середу.

Він також наголосив, що здійснив свій візит в Україну саме 16 лютого, щоб продемонструвати підтримку з боку Польщі, оскільки "розвідки союзних держав поінформували, що цього дня або вночі відбудеться російська агресія, російський наступ".

"Ми приїхали, щоб показати свою солідарність з Україною та сказати чітко всій Європі, що вільна, суверенна, незалежна від Росії Україна є державним інтересом Польщі та всієї Європи", - додав Терлецький.