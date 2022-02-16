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14:21 16.02.2022

Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ на Рівненщині

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Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ на Рівненщині

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Рівненської області у середу перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів Збройних сил України та інших сил безпеки і оборони у межах командно-штабних навчань "Заметіль-2022", повідомляє пресслужба президента.

"Глава держави оглянув зразки озброєнь, переданих Україні іноземними партнерами. Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, ракетний комплекс Stinger тощо", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що сили безпеки та оборони на практиці відпрацювали ведення бойових дій у прикордонній смузі зі зриву організованого висування умовного противника та його знищення. Підрозділи здійснювали вогневе ураження техніки й особового складу ворога під час його висування, розгортання та наступальних дій.

"У навчальному бою військові підрозділи активно застосовували, зокрема, бойову авіацію, вітчизняні та іноземні безпілотні авіаційні комплекси, серед іншого Bayraktar ТВ2, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва "Стугна-П", "Корсар" та надані нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141", - наголошують в Офісі президента.

Там уточнюють, що військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії під час здійснення маневрів підрозділів та проведення контратак для максимального вогневого ураження умовному супротивнику.

"Глава держави ознайомився з роботою оперативного складу на командному пункті механізованої бригади, де відзначив високий рівень підготовки військовослужбовців під час управління підрозділами бригади, силами й засобами підрозділів інших складових сил безпеки й оборони під час виконання завдань у визначеній зоні", - наголошується в повідомленні.

У ОП додають, що Володимир Зеленський також подякував особовому складу, який бере участь у навчаннях, за "високий рівень професіоналізму, майстерності, вмілі та злагоджені дії, продемонстровані під час виконання навчально-бойових завдань".

Теги: #навчання #зеленський
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