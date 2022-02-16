Події

13:52 16.02.2022

РФ сконцентрувала поблизу України 60% усіх своїх сухопутних сил – глава Міноборони Британії

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РФ сконцентрувала поблизу України 60% усіх своїх сухопутних сил – глава Міноборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес поки що не бачить ознак деескалації в районі кордону РФ з Україною, оскільки там залишається потужне угруповання російських сил.

"Доки ми не побачимо справжньої деескалації, нам потрібно виявляти обережність в оцінюванні намірів Кремля", - заявив він у середу в ефірі Sky News.

"Я думаю, що це (напруженість поблизу України – ІФ) зберігається. Росія не прибрала ногу з педалі газу", – сказав Воллес. Міністр заявив, що поблизу України сконцентровані значні російські сили. За повідомленням Sky News, Воллес оцінив їх у 60% усіх російських сухопутних сил. Також британський міністр згадав і про значні сили ВМФ Росії поблизу України.

Раніше в середу повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що наразі не бачить ознак деескалації.

Теги: #рф #велика_британія #сили
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