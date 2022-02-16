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11:53 16.02.2022

Донецьк може бути щасливим тільки в єдиній Україні - Ахметов

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Донецьк може бути щасливим тільки в єдиній Україні - Ахметов

Донецьк і Донбас можуть бути щасливими тільки в єдиній Україні, сказав бізнесмен Рінат Ахметов у середу в Маріуполі на зустрічі з працівниками підприємств "Азовсталь" і заводу ім. Ілліча.

"Я вже не раз казав і ще раз скажу: щасливим Донецьк, щасливим Донбас може бути тільки в єдиній і щасливій Україні", – сказав він.

"Я маю мрію. Щоб на "Донбас Арені" лунав гімн Ліги чемпіонів. Щоб я мав можливість виступити перед рідними вболівальниками, перед моїми земляками", - додав він.

Ахметов зазначив, що "не був у своєму рідному, улюбленому місті 8 років". "Ми продовжимо працювати, ми продовжимо будувати і ми продовжимо інвестувати. Цього року ми інвестуємо $1 млрд у нове виробництво. Ми побудуємо університет", - сказав він.

За його словами, "сьогодні всі пишуть і кажуть, що в нас дуже неспокійно, дуже небезпечно і тривожно. Я тут, щоб розділити з вами ці хвилювання і тривогу. В нас із вами одна мета - сильні й успішні підприємства, сильний, мирний, красивий і успішний Маріуполь, сильна, мирна, єдина, красива й успішна Україна".

Теги: #ахметов #донбас #донецьк
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