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11:07 16.02.2022

Деякі лідери ЄС закликають до санкцій у разі, якщо РФ визнає "незалежність" т. зв. Л/ДНР - Маасікас

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Деякі лідери ЄС закликають до санкцій у разі, якщо РФ визнає "незалежність" т. зв. Л/ДНР - Маасікас

 Деякі лідери Євросоюзу закликають до санкцій у разі, якщо РФ визнає "незалежність" т. зв. Л/ДНР, повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Є певні розмови про це. Я бачив, що деякі лідери ЄС закликають до санкцій також у разі, якщо це визнання відбудеться. Але я хочу наголосити, що цього поки що не сталося", - сказав Маасікас агентству "Інтерфакс-Україна" після церемонії покладання квітів до Стіни пам'яті в Києві в середу.

Дипломат зазначив, що визнання РФ так званих республік означало б подальші територіальні претензії до України.

"Насамперед, рішення ще не було ухвалено. Але йдеться про розмахування ще однією зброєю, демонстрування, що "ми готові зробити і це". Звісно, визнання так званих республік означало б подальші територіальні претензії до України, оскільки ви знаєте, як ці дві так звані республіки розглядають свою територію", - пояснив Маасікас.

Відповідаючи на запитання про можливість запровадження санкцій у зв'язку з паспортизацією Росією населення на окупованих територіях, посол зазначив, що ЄС постійно звертав увагу всіх на те, що ці цілі РФ принаймні суперечать духу Мінських угод.

"ЄС постійно звертав увагу всіх, що ці цілі принаймні суперечать духу Мінських угод, що це не допомагає і що це несприятлива практика", - розповів він.

Маасікас наголосив, що якщо і є одна річ, якої досяг президент Путін своїми діями, то це небачена єдність західного світу.

"Ви щойно бачили всіх послів ЄС, які покладали квіти і вшановували жертв цієї війни, агресії. Я ніколи не бачив настільки доброї координації не лише між країнами-членами ЄС та інституціями ЄС, а й між ЄС та його трансатлантичними партнерами і Сполученим Королівством. Тож якщо і є одна річ, якої досяг президент Путін, то це небачена єдність західного світу", - підсумував голова представництва ЄС.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи щодо необхідності визнання "незалежності" т. зв. Л/ДНР.

Теги: #санкції #лнр_днр #маасікас
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